天氣乾燥擔憂，周一穀物電子盤全收揚，其中玉米期貨上漲3%，因美國主要種植區的惡劣天氣將價格推高至近一個月高價，大豆和小麥價格也上漲。

周一(6/7)截至台北時間12:00，最活躍的玉米期貨漲1.94%，至696美分，盤中高點706.25美分，最低694.5美分；最活躍的大豆期貨漲1.56%，至1608.55美分；最活躍的小麥期貨漲1.02%，至694.25美分。(商品行情網)

(時報資訊)