《商情》天氣乾燥擔憂 玉米電子盤漲3％ 12:342021/06/07 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天氣乾燥擔憂，周一穀物電子盤全收揚，其中玉米期貨上漲3%，因美國主要種植區的惡劣天氣將價格推高至近一個月高價，大豆和小麥價格也上漲。 周一(6/7)截至台北時間12:00，最活躍的玉米期貨漲1.94%，至696美分，盤中高點706.25美分，最低694.5美分；最活躍的大豆期貨漲1.56%，至1608.55美分；最活躍的小麥期貨漲1.02%，至694.25美分。(商品行情網) 《晨間解盤》電子長線保護短線 大盤穩萬七拚轉強(倫元投顧提供) 逢低買盤湧入 台股強守萬七 (時報資訊) #活躍 #天氣 #乾燥 #擔憂 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》買盤回補 日本橡膠續漲 10:182021/06/07 財經 《商情》需求減弱擔憂 LME銅價盤中跌0.71％ 15:242021/06/07 財經 斷鏈恐慌爆賣壓 電子股綠油油 京元電重挫逾2％ 10:332021/06/07 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤續漲 10:352021/06/07 財經 《鋼鐵股》豐興本周盤價持平 12:002021/06/07 財經 苗栗3電子廠爆216確診 李正皓： 很擔心「護國神山群」 10:232021/06/07 政治 高端慘吞第6根跌停 台股收盤跌63.5點 守住萬七 13:402021/06/07 財經 中鋼內銷盤價 挑戰連13漲 04:102021/06/07 產業．科技 《盤中解析》多空激戰 拚守17100 12:172021/06/07 財經 《商情》黃金亞洲電子盤轉跌 11:432021/06/07 財經 移工確診暴增 電子廠陷停工危機 04:102021/06/07 財經要聞 財經熱門新聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 金融危機近了？專家曝這風險成未爆彈 - 財經 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 亞洲生技大會 7月如期登場 - 財經要聞 - 工商時報 拜登推全球15％企業稅 避稅時代告終？ 科技巨頭有苦難言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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