苗栗電子廠接連發生移工群聚染疫事件，暴露宿舍易成傳染溫床隱憂。投顧法人認為，除須先抑制疫情擴散外，若不設法改善移工宿舍問題，移工群聚將成為長期抗戰。若國際客戶因分散風險而轉單他國廠商，影響將擴大至台灣整體半導體、甚至其他電子業廠商。

就封測業而言，投顧法人指出，台灣日月光投控、美國艾克爾、中國大陸長電3家合計占全球封測產值達56％，但台灣業者合計占約逾5成。若台灣封測業受衝擊，中美2國雖可受惠，但因完全取代性低，恐衝擊全球電子科技業供需狀況。

測試大廠京元電苗栗竹南廠發生移工群聚感染事件，同縣的封測廠超豐、網通廠智邦相關廠區亦傳出有員工染疫，據中央流行疫情指揮中心統計，3家電子廠截至5日確診人數合計已達206位，對此設立前進指揮所，積極協助地方政府及廠商進行防疫。

為避免感染擴大，指揮中心祭出5大防疫措施，包括所有移工放居家隔離有薪假，高風險區移工安排入住集中檢疫所，中低風險區就地居家隔離，並進行健康監控。經工業局、防疫醫師及廠方進行會勘後，依防疫計畫有條件降載復工。

投顧法人認為，雖然目前僅京元電1家受影響，但移工宿舍的群聚問題更需要注意，主因移工每間宿舍居住4～10人，多人共用衛浴與儲藏空間、膳食部分亦集中供應，毫無社交距離，容易成為病毒傳染溫床。

投顧法人以新加坡為例，去年4月事件爆發後，新加坡第一時間封閉宿舍、不得離開房間，餐食統一供應並快速普篩。同年6月基本上雖已全面解封，但移工仍被視為高風險族群，除了工作外仍幾乎不得外出，續受嚴格限制。

新加坡去年8月中宣布移工宿舍全面清零，建築、港口、加工製造業勞工約81％復工。惟面對傳染力更強的變種病毒，新加坡今年4月移工確診數再度增至雙位數，已打過2劑疫苗的移工亦被驗出陽性確診，上千名移工因此被迫緊急隔離。

投顧法人認為，台灣目前必須先抑制疫情擴散，若無法控制將不利台灣供應鏈。長期而言，若要避免病毒傳染問題，必須提高移工宿舍品質才能真正解決，但也意味將增加雇主額外成本。若不設法解決移工宿舍問題，移工群聚案將成為長期抗戰。

由於移工在竹苗地區流動性高，且即使在不同企業工作，私下往來及團體活動交流亦多，台灣科技業疫情警報全面升溫，使相關廠商高度戒備。投顧法人認為，後續須留意疫情是否擴大、甚至影響鄰近廠商。

投顧法人認為，目前全球半導體產能吃緊，國際客戶若擔心台灣疫情擴大影響後續供貨，可能基於分散風險考量，將訂單移轉至他國廠商。屆時影響將不只是京元電，可能擴及台灣半導體、甚至其他電子業產業，後續仍需密切觀察。

(時報資訊)