特斯拉執行長馬斯克周日發布推文表示，特斯拉已經取消續航里程最長的Model S Plaid+生產計畫。

馬斯克在推特上表示：Plaid+取消了。已沒必要，因為Plaid就很好了。

特斯拉去年在電池大會上發表Model S Plaid+，當時馬斯克表示此款電動車將採用公司下一代的4680型電池，於是Model S Plaid+成為特斯拉最高檔的電動車款，其續航里程可達520英里。不過Plaid+的投產卻從2021年底延後到2022年，如今更直接宣布取消生產計畫。

馬斯克稱Model S Plaid就已經夠好，並表示是Plaid是「有史以來最快投產的車」。

根據特斯拉官網，Model S Plaid可以在1.99秒內從時速為零瞬間加速到60英里，最高時速可達200英里，其續航里程估計可達390英里。

馬斯克在另一則推文上表示：「Model S本周到達Plaid速度」，但沒有提供相關細節。

Model S Plaid原定在6月3日的一場活動中亮相，但現已經推遲到6月10 日。根據特斯拉官網，Model S Plaid售價為112,990美元。

(時報資訊)