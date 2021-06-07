工控記憶體模組廠商宜鼎(5289)受惠記憶體價格上漲，以及工控需求持續回溫，5月營收達9.79億元，已連續三個月創新高，由此看來，第二季營收可望挑戰創新高紀錄。

宜鼎出貨量持續增加，5月營收達9.79億元，再創新高，月成長約14%，年增率高達56.93%；今年前5月營收37.75億元，年成長11.7%。

本季以來，DRAM/flash記憶體價格上漲，以及客戶看價格上漲也積極拉貨，帶動公司營收一再攀高，第二季營收可望創新高，在整體記憶體價格走勢仍向上的趨勢下，有助於第三季營運持續向上。

第二季記憶體市況熱絡，上游記憶體市場持續漲價；宜鼎專攻工控領域，反應DRAM消費性市場已大漲一季，所以工控DRAM產品開始漲價，整體Nand flash市場則自第二季開始漲，客戶也追漲，增加拉貨。展望本季，隨著營收規模放大，有利宜鼎本季營運比上季增長。

展望第三季，在整體記憶體價格走勢持續向上，預計宜鼎第三季業績仍有成長的空間。主要是目前需求還是看好，市場價格也是續漲的趨勢，也推動工控類產品的價格，有利營運。

回顧上季，宜鼎3月營收回升至8億元之上，達8.01億元新高，帶動今年第一季營收19.39億元，回到高檔水準，雖年減4.56%，但比去年第四季的15.75億元低點成長約23.1%；毛利率28.41%；屬於母公司業主淨利2.59億元，年減17.78%，每股淨利3.17元，低於去年同期的3.88元，但明顯高於去年第四季的2.16元。

(時報資訊)