大陸今年高考7日登場，報名人數達1078萬、再創歷史新高。對家長而言高考志願填報就是孩子「終身大事」，怎麼報志願也成為關注的頭等大事，掏出大筆諮詢費如今更已不是稀奇事了，不同地區收費也不盡相同，但線下諮詢基本都在幾千元（人民幣，下同）甚至上萬元的水準，在平均消費水準高的城市，某些機構的收費可達到2到3萬元。

具體都有什麼服務？ 根據峰學志願APP首頁顯示，由大陸昔日「考研名師」轉換跑道主講的高考志願填報課程費用為每節課618元共60講；拼團價為1萬4999元。課程目錄主要包括：何選科不吃虧、新高考無調劑志願填報方法、什麼樣的城市值得去等等，以及各專業介紹。

但值得注意的是，據企查查提供的數據顯示，目前大陸在業、存續的高考志願填報相關企業共計1529家。其中2020年至今成立企業有847家，占比55.4％。也就是說，有一半以上的企業是去年至今才成立的。

這同時也出現品質參差不齊的問題，據稍早新華社專欄報導指出，一些志願填報軟體的網店，存在大量「數據陳舊」、「更新不及時」等評價，許多宣傳的所謂大數據其實都是學校官網、大陸教育部網站和平台上的公開資訊。同時從業人員水準和指導品質落差大，有的所謂「規劃專家」其實僅僅培訓三四天。

(旺報 )