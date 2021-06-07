今（7）日行政院宣佈第三級防疫警戒延長至6月28日，為與民眾齊心抗疫，PChome網路家庭整合集團資源，落實社會企業責任，除了提供社會「無接觸經濟」的支援，為配合三級防疫警戒之下各級學校停課，旗下語言學習服務Lingvist台灣團隊，亦響應防疫不停學，宣布即日起釋出萬份英文線上學習課程，包含個人版及教育版，免費提供給全台學子及民眾，以實際行動陪伴全台學生共度非常時期，幫助學生在停課期間，能透過AI大數據學習系統，背好英文單字，於疫情艱困時期，共同為社會盡一份心力。

配合全台防疫政策，近期各級學校啟動遠距教學，居家數位學習更成為重要議題。與全民共體時艱，提供安心在家學習的豐富資源，Lingvist台灣團隊即日起至7月10日前，推出1萬份個人版「月方案」免費領取活動，12月31日前更釋出7萬份教育版「季方案」，予以10人以上的團體免費申請使用，幫助學生在家學習，及提供教師線上授課的多元工具。Lingvist線上學習服務，適合各年齡層使用，具有即時學習、快速記憶的特色，不僅運用AI大數據及智慧演算法，打造個人化的學習教材、學習順序及複習節奏，亦設計必備單字、商業英語等主題式課程，讓學習者掌握情境用語更加得心應手。Lingvist台灣團隊希望全台師生將可透過平台服務，在不受空間及時間的限制下，輔助更多學習者有效率記憶單字，讓英文走入生活日常，並持續打造全方位的線上學習服務，滿足多元學習需求。歡迎有英文學習與教學之大眾可申請利用。

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