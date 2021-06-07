疫情嚴峻，不單機械業防疫作戰再升級，友嘉集團總裁朱志洋也宣布，基於確保員工及眷屬安全，也避免防疫出現破口，友嘉集團旗下跨足太陽能產業的友晁能源苗栗竹南廠今(7)日起自主停工一週，生產線員工有薪休假，等復工後，未來十個工作天，每天加班2小時，不須補足一週40小時工時。

朱志洋表示，友晁能源生產太陽能導電膠等產品，年營收新台幣5、6億元，主要供貨給台灣太陽能廠商。友晁竹南廠距離京元電子竹南廠只有500公尺，為了防堵疫情有疏漏，才決定7日起全廠產線自主停工一週。生產線員工有薪休假，待復工後10個工作日每天加班2小時即可，生產線員工若有家屬在京元電子上班，給有薪假，暫不用上班，至於行政、業務及研發人員全面居家辦公。友晁平常每1天消毒3次，現在會加強週六、日產線都要大消毒，原本每兩天出貨給客戶，也將改為每週出貨一次，不過付款期間不改變。

朱志洋表示，友嘉集團很早就實施無紙化公文作業，他在疫情指揮中心首波宣布疫情警戒從二級升級至三級當天，就下達雙北員工如果要工作需求，必須進辦公室上班，得先在上網申請，獲得單位主管首肯，才可以進辦公室上班，每個樓層最多2名員工，每個部門最多1人到班，其他員工一律居家上班，關閉所有會議室，禁止跨區開會，全面改用手機或網路視訊會議。友嘉集團停車場及電梯事業員工，維修服務一律改成與客戶線上或電話聯絡或預約，文件也改成線上電子文件，不直接面對客戶，也不拜訪客戶。

朱志洋指出，台中疫情不如雙北嚴重，友嘉集團台中工具機工廠產線員工全面分區、分雙班，行政單位採分流、分區，隔週輪流到辦公室上班，輪到辦公室上班也要分樓層、分區及分塊，一律用市內電話或手機聯繫，不能面對面接觸，同區塊的員工梅花座不能同時拿下口罩喝水及上廁所，徹底做到人不相互接觸，獨絕任何遭感染的可能性。

此外，機械(含工具機)業早在疫情警戒生及三級，全面禁止訪客，也啟動財務、會計、業務及研發等間接單位員工分流或居家上班外，為確保生產維持正常，生產線員工分班、分流，避免接觸。

不少工具機業避免外籍移工成防疫破口，早在京元電子爆發移工群聚感染前，就嚴格管控移工周末假日外出時間及嚴禁外宿，工具機業大廠利用周末假日，已對部分廠區外籍移工全面進行快篩且檢查全是陰性，計畫未來擴大對各廠區移工全面快篩。

(工商 )