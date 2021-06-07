今年成軍加入P.LEAGUE+的新北國王7日確立總教練人選！歡迎擁有NBA明尼蘇達灰狼隊教練資歷的萊恩（Ryan Marchand）加盟，擔任隊史首位指揮官。33歲的萊恩在成為教練之前，累積6年分析師、球探、訓練師、球員發展顧問等經歷，2016年在G-League發展聯盟出任助理教練，之後也於土耳其超級聯賽、南韓職籃KBL留下足跡。

2017年萊恩加入灰狼體系，擔任旗下G-League(NBA發展聯盟)球隊助教，同時也負責情蒐、訓練以及球員發展等職務，2018年被任命為夏季聯賽灰狼隊助理教練。上個賽季再次遠赴亞洲加盟越南VBA海豚隊，執教功力備受肯定，獲得年度最佳教練提名。

「我們希望透過外籍教練帶來不同刺激，萊恩擁有非常豐富的經歷，而他著重溝通、團隊的執教哲學，剛好跟我們組隊理念相同，經過幾次面試與討論後，我們決定由萊恩擔任新北國王隊史第1任總教練，」新北國王總經理毛加恩說，「萊恩不只執教還具備球員開發的長才，幫助過許多球員成功踏上NBA殿堂，我們希望能借助他的力量，帶領本土球員們突破與成長。」

新北國王持續努力為新賽季做準備，組建守護新北市的「國王護衛軍」，盼能夠在第1個賽季就打出佳績。接下來將陸續公布助理教練團隊、隊徽、球衣、主場等等，敬請球迷們期待，同時與球迷們齊心對抗疫情，攜手度過最艱難的時刻，迎接新賽季的到來。

(中時 )