黃明志榮獲美國泰利獎（Telly Awards）三個獎項。（亞洲通文創提供）

有「美國電視節目界奧斯卡」之稱的美國泰利獎（Telly Awards）傳來捷報，大馬歌手黃明志共榮獲三個獎項，分別是〈你不認識我〉網路最佳MV銀獎、電視最佳MV銅獎，以及〈老人癡愛〉網路最佳MV銀獎。黃明志第一時間分享得獎心情表示：「泰利獎對於電視界獎項是最高榮譽是國際性的獎項，可以在2021第42屆美國泰利獲得三個獎項真的很大的驚喜！這兩支得獎MV都是在台灣台北拍攝的，製作團隊幾乎都是同樣班底，相信台灣的團隊得知此消息肯定和我一樣開心，把這個榮譽跟他們分享。」

黃明志之前表示台灣是疫情控制很好是最安全的地方，在馬來西亞得知台灣也因為疫情淪陷，希望藉由這次得獎幫台灣加油打氣。黃明志說：「希望疫情趕快結束，可以回到台灣繼續工作，疫情剛爆發的時候台灣把疫情控制的很好，相信台灣快就能解除三級警戒，黃明志認爲亞洲國家裏台灣應該做得到，因爲很多亞洲國家都已經失控，希望可以讓世界各地看到台灣對於防疫效率！」

因為疫情時期黃明志的影片總是讓人看了格外紓壓，現在疫情肆虐引响很多演藝人員的生計問題，在疫情緊張時一樣持續發影片和推出作品。黃明志說：「最難克服的應該是社交距離，因爲警察都會不定時在檢查，馬來西亞現階段還是在封國當中，所以跨城市跨縣都是需要被檢查，還有許多的申請手續，包括開拍前每一位劇組工作人員，演員都需要去診所檢測新冠狀病毒才能確保參與拍攝。」疫情期間警察管控非常嚴厲，因此每個作品格外珍貴。

(中時 )