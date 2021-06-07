台灣新冠疫情嚴峻，疫苗接種目前僅開放第一至第三類人員施打，以醫護及防疫第一線人員為主，至於日本捐贈給我的142萬劑AZ疫苗，預計15日開打，屆時接種對象將大幅擴大，包括75歲以上長者、養護中心住民及照顧者等都可優先施打，符合接種條件的民眾除可透過Google Map得知施打地點，透過LINE也可以知道家附近的公費接種院所及相關資訊。另外，民眾若想快篩，也可利用此方式，找到附近的快篩站。

想接種新冠公費疫苗的民眾，只要點開通訊軟體LINE，在最下方的功能列表中，點選「錢包」後，再選擇「LINE熱點」，最上方會出現一排搜尋引擎，點下後隨即會看到熱門搜尋榜，排行第三的就「Covid-19疫苗公費接種院所」，若點擊沒出現，也可利用關鍵字查詢。

透過LINE通訊軟體也能查詢公費疫苗接種院所。（圖／中時新聞網資料照）

進入「Covid-19疫苗公費接種院所」的頁面後，會根據手機定位，找出最近的接種院所，點選醫院後還能看到詳細的資訊，包括電話、服務時間、地址等。另外，民眾若是想要快篩，也能藉此方式查詢附近的快篩站。

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(中時新聞網)