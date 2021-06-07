菲律賓日裔高球女將笹生優花(Yuka Saso)今天在LPGA四大滿貫賽的美國公開賽中雖然前9洞爆桿，但後9洞及時穩住，最終在經過3次延長加洞賽之後驚險擊敗日本名將畑岡奈紗，奪下個人生涯第一場LPGA賽事冠軍，而且就是大滿貫賽冠軍，同時以19歲之齡創下這項賽事最年輕奪冠紀錄。

父親是日本人，母親是菲律賓人的笹生優花，8歲就開始接觸高球運動，雖然身高僅166公分，但展露了絕佳天賦，2018年雅加達亞運會上勇奪個人賽與團體賽雙金，成為菲律賓第一人。

笹生優花2019年轉戰LPGA，去年在新冠肺炎疫情下依舊於去年摘下兩場日巡賽冠軍，技驚全日本。

笹生優花首次參加美國公開賽即初生之犢不畏虎，前兩回合分別打出69與67桿領先群雌，第三回合71桿，落後美國選手湯瑪絲(Lexi Thompson)1桿。

今天第四回合，笹生優花手感不佳，第2、3兩洞都吞下雙柏忌，幸好隨即穩住陣腳，往後的15洞抓下3鳥吞1柏忌，以高於標準2桿的73桿作收，四回合低於標準3桿的281桿與單日打出低於標準3桿日本名將畑岡奈紗並列第一。至於原本領先湯瑪斯，前9洞2鳥1柏忌，順勢拉開領先差距，眼看勝利就在眼前，沒想到後9洞竟然爆桿，吞下3柏忌與1雙柏忌，不但丟掉了冠軍獎盃，而且名次還滑落至第三。

延長賽採用雙洞賽，在同為四桿洞的9號洞和18號洞輪流進行，前兩洞延長賽笹生優花與畑岡奈紗都成功保帕，第三洞延長賽回到第9號洞，笹生優花成功抓下小鳥，畑岡奈紗則出現失誤，最終笹生優花後來居上拿下生涯第一個LPGA冠軍，並且100萬美元冠軍獎金。

(中時 )