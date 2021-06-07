衛視中文台《歡樂智多星 決戰海盜桶》日前邀請朱芯儀、Stacey、江振愷、Ivy、蕭彤雯及黃彥鈞上節目搶獎金，朱芯儀與Stacey在「關鍵字資格賽」時，在最後一題時把僅剩的5萬籌碼全押上，3隊中竟然只有他們答對，意外開啟了進入「決戰海盜桶」資格，兩人憑藉著絕佳的運氣接連答對6題，成功把10萬元現金帶回家，也讓上節目多次的朱芯儀第一次拿下獎金，讓她當場開心的大聲尖叫。

節目中特地邀請大廚雷議宗擔任出題人，並現場示範如何烹煮茄汁蝦仁與日式烏龍麵，將料理與問題巧妙結合。說到料理，因為疫情期間大家對於外食還是有點不放心，3個隊伍各自分享烹煮給小孩的小祕訣，蕭彤雯表示幾乎每天都會下廚做飯，家裡最常做的就是咖哩，因為小朋友愛吃，除了咖哩之外，一定會再加上青菜，主食則時肉類或魚類講求營養均衡。朱芯儀則是會花上巧思將飯類捏成飯糰，並使用天然食用材料將米飯染色，再加上海苔裝飾成多種色彩的卡通造型飯糰，讓小朋友看到後就充滿食欲。Terry則是把自己的健康餐，處理成一小份一小份，讓小朋友看了才有進食的慾望，他同時也分享說因為小朋友都希望吃的東西甜甜的，所以料理時他會另外加上枸杞拌入菜餚裡，當作天然甜味劑。

進入「關鍵字資格賽」時，朱芯儀、Stacey在前面答完3題後籌碼從20萬僅剩5萬，在最後一題決定豁出去把僅剩的5萬全下，公布答案時3隊中，竟然只有他們答對，讓兩人開心擊掌大呼：「有錢了！」緊接著「決戰海盜桶」，2人在第一題就用掉擁有的2把劍其中一把，處在隨時都會出局的情況，沒想到運氣異常的旺，加上胡瓜幫忙答題助攻，尤其關鍵第5題的語文題中的成語題時，朱芯儀表示自己高中時還是國文小老師，很怕自己答錯會對不起高中國文老師，還好成功答對，讓她興奮與Stacey擊掌時，還不忘說：「老師謝謝你！好感動喔」，接二連三的好運延續到第6題，讓來上節目多次的朱芯儀終於第一次把獎金帶回家，讓她興奮到尖叫。節目明（8日）晚7點播出。

(中時 )