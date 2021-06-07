特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）6日（周日）在推特宣布，由於較低價、常規版的Model S Plaid「已夠好」，該車廠決定取消最長程的高階Plaid+車款生產計畫。

穆斯克在推文表示，「Plaid+已經取消，沒有必要了，因為Plaid就已經非常棒了。」

Model S Plaid+是特斯拉最高階的車款，續航力可達520英里。去年特斯拉發表該車款，當時穆斯克提到將採用新一代4680電池組，但隨後產能延宕，原訂推出時間從2021年底延後至2022年，如今甚至決定停產。

(工商 )