因應國內新冠疫情嚴峻，屏東郵局與屏東縣政府共同合作，自即日起至6月30日於全國郵局虛實通路啟動「振興產業，屏東『郵』我」-屏東枋山愛文芒果i郵購，歡迎民眾線上踴躍選購，支持屏東農業及享用屏東新鮮芒果。

屏東縣政府表示，屏東縣芒果主要產期在每年3到6月，是全臺的第二大產區。主要產區從枋山、枋寮、獅子、春日、高樹等地，芒果栽種面積高達4,134公頃，香氣十足、品質優良。此次與屏東郵局合作推出「屏東枋山愛文芒果i郵購」，呼籲民眾減少外出，外出時戴好口罩及做好消毒，利用線上購物平台購買新鮮當令芒果，新鮮品質吃的到。

屏東縣政府農業處處長鄭永裕進一步表示，中華郵政在防疫期間，擔負運送口罩及酒精等防疫物資的重任，隨著國內疫情升溫，主動整合商流通路及平台資源，此次與屏東郵局合作，不僅在網路平台「i郵購」銷售枋山愛文芒果，同步在全國1298個郵局、O2O郵購站等虛實通路銷售。

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