鋒面滯留，高市這幾天降下大雨，前鎮區中山四路地下道今天上午疑因積水地面濕滑，造成一名騎士疑打滑煞停，導致後方機車閃避不及追撞，共造成16機車撞在一起，6人受傷。

梅雨滯留鋒面為高雄市帶來豐沛雨量，但也造成市區積水，前鎮區中山四路地下道上午約7時30分，許多趕著上班的民眾騎乘機車行經時，因前方機車突然煞停，導致多輛機車閃避不及追撞，事故也造成機車地下道入口處回堵。

轄區高雄市政府警察局前鎮分局說明，警方到場發現共有16台機車、16名駕駛及1名乘客捲入事故，救護人員到場也將6名傷者送醫治療，所幸多為手腳擦挫傷，傷勢並無大礙。

據現場民眾表示，機車騎士疑地面泥濘濕滑急煞，導致車禍發生，詳細肇因及肇責需待交通警察大隊進一步分析研判。

前鎮警分局提醒用路人，下雨天路面濕滑，雨後也可能因積水退去堆積污泥，駕駛人騎乘機車時應放慢行車速度避免機車打滑，並與前方機車保持安全距離，以避免前方車輛發生狀況時，後方車輛沒有足夠反應時間而發生事故。（編輯：謝雅竹）1100607

(中央社)