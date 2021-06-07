受惠近期彩雲颱風、梅雨鋒面效益，全台水情已獲得紓緩，繼6月6日苗栗及台中地區由分區供水紅燈轉為減量供水黃燈外，抗旱會議今日決定南投及高雄地區解除減壓供水黃燈，恢復水情正常，彰化及雲林地區由減壓供水黃燈轉為水情提醒綠燈，其餘地區維持目前水情燈號。

旱災中央災害應變中心於今(7)日召開第14次工作會報，並配合防疫措施採視訊會議，由指揮官經濟部部長王美花親自主持。

水利署簡報說明，去(109)年6月至今年五月下旬梅雨鋒面到來之前，台灣西部主要水庫集水區將近1年時間未有明顯的降雨，造成水庫蓄水率頻創新低，面對歷年來最嚴峻旱災，在去年10月及今年3月分別啟動抗旱1.0及2.0工作，其中，抗旱2.0計畫執行至5月底已增加每日76.4萬噸水源，為原計畫目標16.8萬噸之4.5倍，有效延長水庫供水時程，及減少民生及產業影響。

(旺報 )