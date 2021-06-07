據大陸海關總署統計，今年前5月，大陸進出口總值14.76兆元（人民幣，下同），年增28.2％，比2019年同期增長21.6％。其中，出口8.04兆元，年增30.1％，比2019年同期增長23.6％；進口6.72兆元，年增25.9％，比2019年同期增長19.2％；貿易順差1.32兆元，年增56.2％。

按美元計價，今年前5月，大陸進出口總值2.27兆美元，年增38.1％，比2019年同期增長26.8％。其中，出口1.24兆美元，年增40.2％，比2019年同期增長29％；進口1.03兆美元，年增35.6％，比2019年同期增長24.3％；貿易順差2034.5億美元，年增70.2％。

5月，大陸進出口總值3.14兆元，年增26.9％，月減0.4％，比2019年同期增長20.8％。其中，出口1.72兆元，年增18.1％，月增0.2％，比2019年同期增長19.5％；進口1.42兆元，年增39.5％，月減1.1％，比2019年同期增長22.3％；貿易順差2960億元，年減32.1％。

按美元計價，5月大陸進出口總值4823.1億美元，年增37.4％，月減0.6％，比2019年同期增長24.7％。其中，出口2639.2億美元，年增27.9％，較前月基本持平，比2019年同期增長23.4％；進口2183.9億美元，年增51.1％，月減1.2％，比2019年同期增長26.4％；貿易順差455.3億美元，年減26.5％。

(旺報 )