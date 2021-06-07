台中市「供五停二」限水措施昨日剛解除，但少部分偏遠地區仍然缺水，清水區高北里100多家住戶原本使用地下水，但因地下水用罄，已2個多月無水可用。台中市議長張清照7日與高北里里長白銀堂及市府相關單位到現場會勘，協助住戶裝設自來水。
里長白銀堂說，高北里住戶有四百多戶，其中有100多戶使用地下水，前一陣子全台乾旱，連地下水也抽不到，居民們無水可用，紛紛叫苦連天。
他指出，這些住戶每天設法到外面提水，一天要提水好幾趟，年紀較大的長者特別吃不消，希望張議長能協助爭取裝設自來水。
張清照今天上午邀市府經濟發展局人員到現場會勘，查看原本的地下水井設施，因為抽不到水，已停止運作2個多月了。
張清照說，缺水問題很大，使用地下水不是長久之計，裝設自來水才能徹底解決問題，他要求經發展與水公司盡全力協助這些住戶裝設自來水。
經發局表示，將會協助處理裝設自來水，先請里長彙整住戶相關資料之後，經發局再請自來水公司規劃裝設管線的路線，並評估所需經費。
(中時 )
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