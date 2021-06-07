疫情嚴峻，各地紛紛開設篩檢站使篩檢量暴增，面對暴增篩檢量，輔大醫院檢驗醫學科鏡檢血液林組長臨盆前堅守崗位，破水陣痛時，她忍著劇痛步行到隔壁婦產科生產，敬業精神令人敬佩；林組長說，母女均安，因醫生怕有染疫風險，她生產後只看女兒一眼，目前孩子還待在新生兒病房中觀察。

輔大醫院表示，輔大日前開設社區篩檢站，社區篩檢量一天300件，院內及自費篩檢約為300件，檢驗科編制上有3位醫檢員處理，疫情爆發以來，大家工作時數都超過12個小時，其中身懷六甲的林組長更是每天奮戰到最後一刻。

輔大醫院表示，檢驗科林組長有9年資歷，是輔大醫院開院「元老」，林組長在輔大經歷結婚、生子，這是她第二胎，林組長工作地點在三樓檢驗科工作，剛好旁邊就是產房，林組長曾開玩笑說「不用一分鐘就可到位！」果然，兩次生產經驗林組長都敬業到臨盆破水，令人佩服與動容。

林組長表示，孕期後期肚子很大且有水腫情形，不好移動，因為在自家醫院生產，她還篩檢到自己的PCR檢體，篩檢時需要全副武裝，裝備幾乎都不透風，由於篩檢量大，常常一忙就到晚上了，分不清楚到底是孕期，還是裝備不透氣的不舒服。

林組長說，第一胎時她工作到一半羊水破了，她步行產房報到，老公一直在她耳邊碎念「孕婦不應該晚歸」，但沒想到這次也是工作到臨盆前。她分享第二胎產程，「只生了2小時，就像火箭一樣」，母女均安，然而因產程過快抗生素打不夠多，怕孩子會有染疫風險，因此她生產完匆匆看了孩子一眼，女兒就被送到新生兒病房觀察了。

林組長說，母女倆明天應該就可以出院，做完月子之後，她會趕快上工，敬業的她表示，「我不想讓我的同事們哭自己忙到哭」，做完月子後，會盡快回到崗位上檢驗篩檢，為民服務。

(中時 )