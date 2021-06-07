唐姓外送員日前晚間接獲陳姓嫌犯1件外送訂單，陳嫌佯稱要將1支手機賣給住高雄市的買家A男，再自扮買家打電話取信唐男，唐男不疑先代墊買家4500元，從台南送貨到高雄，發現該地址查無此人，驚覺被騙報警，警方6日下午逮到陳嫌，還在他車上查獲毒品。

台南市出現「假托送，真詐財」的雙面人詐騙案例，24歲陳姓毒蟲把歪腦筋動到外送平台對象，他先在網路上以2000元購買1支二手手機，5日自扮賣家，打電話給外送平台，佯稱委託送手機到高雄給買家，約出唐姓外送員到安南區取貨。

陳嫌扮完賣家，再假扮買家以電話與唐男聯絡，要求對方先代墊手機費用4500元，等交貨時再付款，並稱貨物內是二手蘋果手機。

陳嫌自導自演，隨口交代高雄送貨地點，唐男信以為真，代墊4500元後依約送貨到高雄，果然該地址查無此人，這時手機已連絡不上陳嫌。唐男驚覺受騙，回台南報警。

警方在派出所檢視貨物，發現手機品牌也不對，實際為二手華碩手機非蘋果手機，隨即展開調查。調閱監視器循線在安南區安興街逮到正要開車出門的陳嫌，並在他車上查獲一小袋毒品混合包。

落網的陳嫌坦承行騙，唐男要求還錢，陳嫌卻還不出來，表示要請朋友籌錢，賠給對方。

警方依照毒品危害防制條例與詐欺罪將陳嫌移送台南地檢署，並提醒疫情期間，大家經常依賴外送服務，不論是民眾與外送員，都要注意新型詐騙方式。

(中時 )