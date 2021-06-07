受到鋒面帶來豐沛強降雨，高雄水情相對日前嚴峻時期，較為緩和。高雄市長陳其邁今（7）日在臉書宣布好消息指出，今天經濟部宣布高雄水情從黃燈（減壓供水）連跳兩級，恢復為「水情正常」，成為最快水情反轉的城市。

「一定要確保大家水龍頭打開有水！」陳其邁提到，提到某一次抗旱會議上對著團隊這麼說，他清楚知道，「供幾天停幾天」是非常不便的事情，所以寧可加大節水的力道，想盡辦法開發新的水資源，無論如何都不能讓高雄轉為供5停2限水的紅燈。

年初以來，陳其邁與水利會會長呂文豪、高市水利局長蔡長展、水利署及自來水公司，幾乎每週開會，每天都在監控水情的變化，取水多少、用水多少，都要滴滴計較，目的就是要使灌溉及民生用水取得平衡，保障農民辛苦耕作不受影響。

面對水情最嚴峻的時刻，陳其邁回憶，4月某日，水利局長告訴他，高屏溪川流量降到只剩下3.8cms，比高雄上一次紅燈限水的4.9cms還少了許多。市府馬上啟動節水措施，加大工業用水節水率，鼓勵民眾自主節水，在市民朋友的配合下，「我們省下了超過兩座澄清湖水庫的水量」。

同時，市府出動機具到高屏堰下游，將溢滲水再抽回貯存在澄清湖，一滴水都不放過，即使全台不下雨，澄清湖卻能維持八成以上的滿水量。

對於開源方面，陳其邁指出，除了中央開鑿的30口抗旱水井外，市府更啟動緊急鑿井計畫，動員自己的量能，額外再開鑿32口抗旱水井，到五月已陸續供水。

這段期間，陳其邁說，每當高雄山區下起午後陣雨，便多次到高屏溪上游旗山溪、荖濃溪、濁口溪瞭解水情；日前水利局發現高屏溪上游濁口溪河道偏移，出動機具導正使河道正常匯入高屏溪，增加下游高屏溪攔河堰的川流量。

陳其邁指出，這些種種措施，終於等來了今年第一場梅雨鋒面，帶來豐沛雨量，高屏溪川流量回到正常水平，穩定供應大高雄用水，除了可以引水挹注台南的南化水庫，還可以支援台南自來水。

對於經濟部宣布高雄水情從黃燈連跳兩級，恢復「水情正常」，陳其邁說，這都要感謝所有市民朋友一起配合節水，以及中央地方所有水利同仁的努力。

(中時 )