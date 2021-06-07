遠距辦公、教學等新常態需求帶動平板市場持續增溫，根據市調機構IDC發佈數據，2021年首季全球平板出貨量達3990萬台、年增55.2%，展現強勁動能，三星今日宣布在台推出2大全新平板生力軍Galaxy Tab S7 FE 5G與Galaxy Tab A7 Lite，預計6月中陸續開賣。

三星在平板市場坐穩非蘋陣營老大，且持續透過分眾化產品布局，搶攻市占率，在台灣平板市場的市占率也持續穩定成長。IDC數據則顯示，儘管蘋果在2020年續登全球平板電腦市場龍頭寶座，帶值得注意的是，市占率位居第二的三星在去年大幅成長了44.4%，也使得三星和蘋果在市占率差距明顯拉近，蘋果2020年全球平板電腦市場中市占率為32.5%、年增加6.7%，三星市占率則為19.1%，年增長44.4%。

三星輕旗艦Galaxy Tab S7 FE 5G搭載12.4吋大螢幕與極窄邊框，配備10,090mAh超大電量與支援閃電快充2.0，長時間使用都不會斷電，隨附超低延遲的S Pen，透過Samsung Notes應用程式可輕鬆編輯文件、新增備註；而當視訊會議需要同時抄寫資料、查詢網頁時，運用多重視窗功能，即可快速展開多工作業。

Galaxy Tab A7 Lite則針對輕量使用者打造的Galaxy Tab A7 Lite搭載8.7吋大螢幕、杜比全景聲技術與5,100mAh大電量，為長時間的線上課程提供聽、視覺雙重享受，其內建Samsung Kids兒童模式提供多款數位遊戲，可從遊戲中學習邏輯思考，進行音樂創作、數位繪畫。

(時報資訊)