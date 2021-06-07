萬海(2615)2018年規劃新建8艘3,055 TEU級全貨櫃輪，並以「吉祥如意、璀璨亮麗」命名，自2020年起陸續交船。該系列第8艘「麗春輪」(WAN HAI 329)首航香港停泊於香港國際貨櫃碼頭，後續將投入萬海遠洋航線。

萬海3,055 TEU系列船舶總噸位37,160噸，可裝載貨櫃3,055 TEU，採用新型主機，達到節能減碳目標，提升船隊績效。萬海目前營運船隊中有83艘自有船舶，62艘外租船。

SCFI貨櫃運價指數上周五達3,613.07點，較前一周的3,495.76點，上漲117.31點，漲幅3.35％，持續創新高。遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達5,887美元，漲幅達1.22％；遠東到美西每FEU(40呎櫃)達到4,826美元，漲幅9.28％；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達到8,475美元，漲幅達11.03％。

(時報資訊)