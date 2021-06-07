暖心送愛！台中市紀姓男子，日前至台中市北屯區水湳派出所，捐1箱45入的防疫面罩。溫暖了警方連日來為疫情疲於奔命的心，紀姓男子向警方表示，近期疫情日趨嚴峻，感念第一線執勤人員辛苦付出，希望略盡棉薄之力，捐贈45個的防護面罩，給第一線員警使用。

水湳派出所指出，日前接獲一名家住派出所附近的紀姓男子來電，向警方表示，因疫情日趨嚴峻，特別感念第一線執勤的醫護及與民眾接觸最為頻繁的警消辛苦付出，想捐防護面罩給執勤人員防疫使用，熱心的紀男孩親自將防護面罩送至派出所，由水湳所長紀明仁代表受贈。

台中市警第五分局長林沐弘表示，感謝民眾在防疫期間贈送物資，此舉除了讓第一線守護大家生命健康的波麗士感動外，紀民所提供的防護面罩，更是讓外勤同仁有了最強而有力的實質保護，

林沐弘說，相信在裝備更加周全下，必然可以更全力以赴的擔負起守護民眾健康的責任。呼籲民眾，時值防疫重要時刻，務必遵守防疫相關規定，切勿心存僥倖，彼此多一分防護就多一份安心，保護自己也是保護他人，讓我們團結一致共同抗疫。

(中時 )