知名電影人唐在揚設立的星城等3家電影公司會計陳玉玲，因自身財務困窘，侵吞名導李安兒子李淳的片酬117萬餘元，又假借拍電影須週轉輔導金，開「芭樂票」作為擔保，詐騙某機電公司郭老闆1712萬餘元，直到2019年1月，支票跳票、李淳否認拿到片酬，雙雙引爆，士林地院日前依背信、詐欺罪，判處應執行徒刑2年6月。

唐在揚曾擔任《赤壁》、《緝魂》監製，2018年間拍攝《武出天地》，找來李淳、歐陽娜娜擔任主角，隔年1月，唐詢問擔任會計的陳玉玲，是否將片酬交予李淳，陳表示有，後經唐的特助詢問本人，李淳說沒有，唐趕緊另覓117萬5258元支付。

另外，陳因積欠他人債務，自知單憑一己之力無法借得鉅額款項，竟謊稱，電影公司需要資金申請電影輔導金，僅需短期借款，願以優渥的利息加上支票作為擔保，向機電公司郭老闆借得1712萬餘元，直到2018年1月跳票，被控詐欺、背信等罪。

陳玉玲否認侵佔、詐欺，辯稱唐要求她代繳漏繳營所稅罰款800萬，因而向他人借錢，不料事後被高額利息壓得喘不過氣，才會向郭老闆借錢，最後也是周轉不過來，沒辦法還款，並非故意開出400萬空頭支票抵賴。

但事發後陳玉玲卻簽下切結書，坦承「未經同意，收取藝人李淳款項117萬餘元，該款項由本人自行償還，並負一切法律責任」，判決指出，陳自2007年起，擔任多間公司的會計，應該熟知A公司的款向不應由B公司的錢償還，更不能將給藝人的片酬挪作己用。

判決指出，陳侵吞公款後離職，現擔任照顧服務員，月薪2萬3000元，雖償還部分欠款，但仍未與2人和解，犯後態度非佳，其中背信罪部分判處徒刑１年，詐欺取財罪部分判處徒刑2年，應執行徒刑2年6月，可上訴。

(中時 )