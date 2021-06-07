羅時豐和小禎主持的《今晚開讚吧》最新一集找來王少偉、黃沐妍及葉欣眉分享曾交往過的各種恐怖情人。而結婚20幾年的羅時豐自爆：「以前我老婆會在我們喝酒聊天時，可以找到店裡的電話打來找我，這樣算恐怖情人嗎？」秒遭打槍：「不算耶，她算是英明的大嫂。」他還透露最近老婆只要畫個妝、畫個眉毛，「我就會驚恐地問說妳要去哪裡。」小禎笑問：「你也會擔心喔？」羅時豐立馬表情嚴肅地的回：「對阿！」逗趣模樣笑翻眾人。

王少偉表示因為是射手座，個性崇尚自由、不喜歡被查勤，曾有一任女友很清楚他的性格，利用慢慢滲透的方式來掌握他的行蹤，一開始對方會主動傳照片報備，乍看之下互動很甜蜜，久了他也習慣開始拍照傳給女方，分享自己正在做什麼，「殊不知，從此我的行蹤跟位置被她掌握」，也因為女方知道他每天大概的行程，所以不會在工作時間聯絡，但只要他一說要回家，對方就會不斷問回家時間，並要求視訊。有一次他手機正在充電、不小心錯過女友的視訊，「她整個對我大抓狂、發飆，她覺得我好像帶別的女生回家幹嘛，但我就真的只是在家上廁所。」因此大吵一架，王少偉這才驚覺自己好像一直被束縛著、越來越壓抑的感覺，「回想起來才發現她用這種溫水煮青蛙的方式控制我的生活，我感覺到自由被剝奪之後，我就跟她分手了。」

黃沐妍則分享自己曾遇過緊迫盯人型的恐怖情人，對方非常非常愛她，會希望上下班都由他接送，假如她出外景，上下飛機時也得傳照片報備，「嘴上說是希望看到我是安全的，但就是無時無刻看我在幹嘛。」只要遇到錄影空檔，就要馬上跟他通電話。有一次最誇張的是，她去海島國家錄外景，手機跟隨身物品全都突然被沒收，結果對方發慌、整晚找不到她，問遍所有相關人員，得到該製作單位的聯絡方式，「當下我真的超尷尬、超不爽。後來只要我們去個3小時的按摩休息，沒接到他的電話就被怒嗆：『妳這個人就不是去工作，妳就是去玩的！』晚上還要繼續跟他講電話，導致室友根本無法好好休息」，誇張行徑讓人傻眼。

個性大喇喇的葉欣眉坦言自己在外不太喝酒，有時朋友起鬨時才不得不喝，當時有位對象都會跳出來當黑騎士擋酒，「當下覺得他為我擋酒的樣子很帥，我慢慢地開始很欣賞他，2人也越走越近」，後來才知道他下班後會在路上買酒喝、回家又繼續喝，雖然知道對方平常人很好又溫柔，但喝酒之後情緒起伏變化太大，「他從來沒打過我，挺多是言語暴力，但這樣我還是會害怕、也有種被羞辱的感覺。」直到有一次，他酒醉回家，為了讓她瞭解喝酒是多開心的一件事，強迫她也去拿酒喝，葉欣眉多次拒絕，未料，對方卻突然抓著她的頭髮，把她拖到冰箱門旁，「他用膝蓋固定住我的手腕，拿酒往我頭上倒。」當下她真的徹底失望，「覺得我沒有辦法了，這個人我真的不行。」

身心科醫師馬大元分享，恐怖情人通常可能會有以下前兆「對小動物不友善，對家人不耐煩，看新聞機動批判…等。」他說，很多人在親密關係裡心智年齡會下降，因為他開始對你有信任感，某方面也會變得更加依賴，這部分有好有壞，如果你無法接受就得把紅線劃清楚，若能接受就建議要「多給他鼓勵、讚美，讓他的焦慮下降、成就感提升。」本集將於今(6／7)晚8點播出，更多精彩內容，請鎖定東森綜合台32頻道週一至週五晚間8點《今晚開讚吧》。

(中時 )