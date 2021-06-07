配合三級警戒防疫，司法院宣布，全國各法院至6月28日原則暫緩開庭，但已定期宣判或羈押中被告案件、有緊急性或其他認有即時處理必要之案件，個案符合遠距視訊，都可例外維持正常審理作業。

司法院日前已公布參考操作手冊，提供遠距視訊開庭、延伸法庭的技術指引及運用參考，其他審判及行政工作（如撰寫判決書、聯合服務中心等）持續進行；各級法院如認有應例外開庭之情形，將以適當方式通知當事人及其他訴訟關係人。

司法院指出，疫情三級警戒期間，司法人員得經機關首長核准，居家辦公，其中曾與居家隔離者、居家檢疫者、疑似病例者、接觸確診病例者有接觸之同仁，得經機關首長核准，優先居家辦公，以避免疫情擴散。

另，為維持公務正常運作，各法院仍維持至少一半以上之到院辦公人力，但各機關人員如有COVID-19確診情形時，為免疫情擴大，授權機關首長在維持公務基本運作之前提下，斟酌確診者之工作性質、接觸者數量及確診前足跡等因素，可不受一半人力的限制。

(中時 )