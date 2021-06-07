高端疫苗(6547)自今日起10個營業日分盤交易均改為20分鐘撮合一次。今日開盤鎖在跌停板207.5元，苦吞第6根跌停，市值已蒸發近400億元。至12:40，賣單有9200餘張等著要賣。

由於股價波動太大，櫃買中心宣布，高端疫苗今日起10個營業日(到6月21日止)，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

高端疫苗的新冠疫苗二期臨床試驗，預計收案3700人，收案進度逼近9成，其中65歲以下收案人數超乎預期，高端收案進度可望如期完成，目標今年中申請台灣TFDA緊急使用授權(EUA)。

近期生技股題材豐富，以個股表現為主，並未受到高端連續跌停的拖累。台灣疫情居高不下，政府採購尚未二期解盲的國產疫苗，爭議不斷，也變成政治的攻防題材，高端疫苗上週雖然發出聲明自清，不過市場就是不買單，連結吞下六根跌停。

(時報資訊)