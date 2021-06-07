今年已有多國展開疫苗施打，經濟活動持續回復中，帶動不動產需求，觀察全球REITs指數近半年漲幅近15％，在主要資產中表現居前，而其中富時NAREIT醫療保健行業REITs指數更達15.3％，疫情年代的不確定風險成為市場基調，在「醫療照護需求趨勢」確立下，「全球長照及醫療保健」主題REITs醞釀長線投資機遇，更是通膨增溫、低利環境下竄起的收益投資新契機。

日盛投信表示，2020年迄今新冠肺炎疫情考驗著各國醫療照護資源及供給，尤其2021年第二季印度新冠肺炎疫情更趨嚴峻，全球單日病故人數再度攀升，醫療需求殷切使得第二季以來至5月底MSCI全球醫療保健指數總報酬上揚5.8%、更勝MSCI全球股票指數的4.9%。

事實上，新冠肺炎疫情僅是事件性加劇「醫療照護資源供不應求」議題，而真正令醫療照護長期需求激增的關鍵在於「全球高齡化趨勢」。以美國為例，社會高齡化將造成專業護理照護於2025年起產生供給缺口，且逐年擴大，專業照護機構發展勢必更趨熱絡。

日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示，根據統計，未來40年美國75至84歲及85歲以上銀髮族成長率將超越百分之百、達到+120%及+188%，老年化已成既定事實。進一步分析美國老年人口支出，近半數將花費在居住及醫療上。

王亨指出，高達70％的美國人一生需要約3年的長照服務，這些需求並非醫療院所可滿足，專業護理中心及高齡住宅等長照不動產在此扮演相當重要角色。2019年全球長照市場規模為一兆美元，美國長照市場規模達4,432億美元，預期至2027年複合年增率高達6.8％，使屆時總規模將達7,500億美元以上。

對應投資市場，王亨分析，「長照REITs」正是將老年人口最需要、且獲得妥善管理的醫療辦公大樓、護理中心、高齡住宅和記憶保健社區等不動產加以證券化，並將相關不動產標的需求所產生之「租金收益」及「不動產增值收益」以配息的形式發放給投資人，成為直接受惠醫療照護供不應求大潮之下重要受惠資產。

(時報資訊)