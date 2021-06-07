台灣疫情嚴峻，使不少台僑及留學生轉而飛回美國。旅遊業者雄獅(2731)表示，美國線機票訂單自5月中旬起增加，官網美加機票上周搜尋量月增達1.6倍。6月起旅客預訂人數較4月跳增2.5倍，中國大陸線則持平。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，美國線機票訂單自5月中旬起陸續增加，相較於本土疫情爆發前的4月，5月整體美國線機票營收成長率達73％，6月起整體訂單量已較4月份跳增2.5倍。

游國珍分析，目前預訂赴美機票大致有5類族群，包括持有美國護照、有綠卡、赴美留學者、財務自由者及在台灣的外國人。除了機票及處理ESTA簽證外，也會委託旅行社代訂美國當地飯店、當地交通接送、專人翻譯等，不乏高端市場客製化需求。

游國珍指出，赴美需求以美西洛杉磯、舊金山最熱門，原因包括加州即將解封、求學、商務、疫苗。目前確有接到高端客戶預定30～45天的來回機票和住宿，表明擬赴美施打疫苗，往返機票加一般經濟型酒店住宿合計約20萬元，商務艙加四星級以上酒店則約50萬元。

雄獅表示，因美國疫苗較充足，且藥局、Costco、醫院等都可施打，位於疫苗施打點附近的長租型公寓式酒店、較無語言溝通問題的華人地區酒店，成為客人詢問評估條件之一。惟機場及搭機有高染疫風險，且須考慮施打後副作用、當地排華問題等，建議謹慎評估後行。

此外，由於美國施打疫苗較為普及，雄獅位於加州的美國分公司觀察發現，美國境內旅遊目前已開始復甦。其中，加州疫苗施打率已近6成、預計15日解封，部分場所甚至取消配戴口罩，並取消餐廳用餐人數限制，解除社交距離。

而包括優勝美地國家公園、環球影城等加州旅遊景點陸續開放，加州迪士尼15日開放不限制居民進出，漫威主題樂園Marvel Land「復仇者學園」則在6月4日開園。雄獅對此調派人力返回美國洛杉磯進駐支援，盼投入當地境內旅遊，為未來復甦做準備。

(時報資訊)