新北市土城某長照中心上月底傳出群聚感染，衛生局第一次匡列採檢時共驗出25民高齡住民、8名工作人員確診，1名99歲高齡住民染疫後逝世，其餘13名PCR陰性的住民則暫送醫院安置；不料這幾天部分陰性住民陸續出現咳嗽症狀，醫院二次採檢，發現6名住民陰轉陽陸續確診；對此衛生局證實表示，確診住民將送專責病房隔離治療，持續觀察中。

土城區某養護型長照中心上月28日，1名80歲住民因不明原因發燒送醫，採檢後PCR陽性，新北市府接獲通報展開全面採檢，最後共25名住民、8名工作人員驗出確診，衛生局緊急25名安排確診住民送醫救治，8名工作人員則因症狀輕微，送集中檢疫所隔離；其餘13名陰性住民則暫送一般小型醫院安置。

不料這幾天陸續有當時採檢陰性的住民，出現咳嗽、發燒等症狀，院方察覺有異再次採檢，其中2人在6月4日陰性轉陽性，轉送專責病房醫治，今天又再檢驗出4名住民陰性轉陽性，安排送往專責病房治療。

新北市衛生局證實表示，目前土城長照群聚案累計6人「陰轉陽」，將送專責病房治療，至於為何會有陰轉陽現象，仍在進一步釐清中。

(中時 )