美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（6）日表示，拜登政府決心要「追根究柢」新冠病毒起源，並且將追究北京的責任。

Pressed on the COVID lab leak theory, @SecBlinken said the U.S. will push for access to the Wuhan lab and insisted China must cooperate to be seen as a “responsible international actor." #AxiosOnHBO pic.twitter.com/OCqzuhr8GF — Axios (@axios) June 6, 2021

綜合美國新聞網站Axios、印度財經新聞網站Business Standard報導，布林肯是在昨日接受「Axios on HBO」專訪時做出上述表示。

他被問及如果北京被發現掩蓋病毒是從實驗室外洩，他表示將會究責。布林肯解釋，他認為美國將徹底追查新冠病毒起源的最重要原因，是因為這是能避免下一場疫情、或是至少減輕疫情的唯一方法。

不過他說大陸在疫情爆發初期還沒、至今也還沒做的是「給予我們要的透明度」，以及准許國際調查員能夠進入實驗室進行調查、即時分享資訊等，直言北京必須為此負責，他更呼籲北京公開所有和疫情相關的資料。

他說上述這些事必須達成，因為最終這也將符合北京的利益，因為大陸也受疫情所苦。

他直言，如果北京聲稱是負責任的國際參與者的話，就該盡可能地提供持有的所有資訊，以確保同樣的事不會再發生。

新冠肺炎疫情於2020年席捲全球，美國前總統川普及前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）屢次將疫情劍指大陸，認為病毒是從武漢病毒研究所外洩，不過當時主流看法多認為是川普政府用來對抗大陸的陰謀論。拜登政府上任後，《華爾街日報》（WSJ）日前披露武漢病毒所的科學家曾於2019年11月就醫，拜登也在5月底公開指示情報單位徹查病毒起源，顯示風向已經開始轉變，就連英國情報圈也認定，新冠病毒從武漢實驗室外洩的理論是「可行的」。

(中時新聞網)