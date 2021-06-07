今（7）日行政院正式宣佈全國第三級警戒延長至6月28日，易遊網、KLOOK、KKday等旅遊平台的退改政策，為讀者整理如下。

【易遊網】

因應第三級警戒延長至6月28日，易遊網同步延長旅遊退改規定，並優於旅遊定型化契約，皆可免費取消，全額退款不收手續費。同時也呼籲民眾避免非必要外出與跨縣市移動，共同減少病毒傳播機會，易遊網與所有旅客共體時艱，盼國內疫情即早落幕。易遊網退改規定如下：

（1）凡於6月7日(含)前在易遊網購買6月28日(含)前出發/入住(不含出發當日)之國旅全商品，於6月11日下午5點前提出申請皆可免費取消，全額退款不收手續費。

（2）如於易遊網訂購國內外機票及航空旅遊相關商品，將依各家航空公司退改規定辦理，易遊網不另收取手續費。

台灣訂房可於易遊網官網或APP直接線上取消，如有其他需求，請致電至易遊網客服專線：4128001（手機請加02）。如進電較多、等待較久，煩請體諒，或可透過易遊網官網或APP線上訂單留言，將依旅客需求協助處理。

【KLOOK】

旅客的健康與權益一直是KLOOK最重視的事情，除了推出居家安心服務與體驗外，如同先前公告的退改政策一樣， 只要是還沒到期也尚未體驗使用的訂單，不限日期不限區域，KLOOK將會協助免費延期或退訂 ，也將全額退費，不收取任何手續費，若有使用KLOOK積分結帳，也將一併退還積分。

【KKday】

因應全國第三級防疫警戒延長至6/28，KKday將持續配合政府規範，並以消費者防疫安全為最高原則，旅客若因為疫情導致行程變動，並透過KKday App或網頁端聯繫客服，KKday將協助旅客更改體驗日期，或辦理取消全額退費。另KKday提醒，伴手禮、實體商品、線上體驗等不適用此取消規範。

(1)若訂單出發日在6/28（含）前，且取消範圍無收取手續費，建議可以自行到訂單管理申請取消，透過系統作業會較快完成取消流程。

(2)若訂單出發日在6/28（含）前，但取消範圍有收取手續費，請透過訂單管理發送訊息告知我們要取消，KKday將人工為您辦理取消，並且全額退費。

(科技)