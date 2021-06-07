國內新冠肺炎COVID-19疫情持續延燒，重症及死亡案例更不斷增加，根據中央流行疫情指揮中心數據統計，以糖尿病患致死率最高。長安醫院新陳代謝科醫師徐盛邦呼籲，在疫情威脅下糖尿病更要穩定控制，做好血糖的監測 ；在疫苗短缺下，建議可施打13價肺炎鏈球菌疫苗來增加保護力。

根據研究，糖尿病患者罹患新冠肺炎後，變成重症及死亡的風險，是非糖尿病病患的2至3倍，顯示糖尿病患者為罹患新冠肺炎的高危險群。徐盛邦說，因為這樣的訊息，許多患者因為害怕不來醫院，沒有按時吃藥，也沒有做好血糖監測，讓原本穩定的血糖失去控制，反而讓自身免疫力下滑，暴露在更大的風險之中。

徐盛邦表示，良好穩定的血糖控制在疫情威脅下很重要，血糖目標應控制為飯前血糖≦130、飯後血糖≦180、糖化血糖素要穩定≦7％ ; 若血糖控制是理想的，抽血檢測間隔則可視情況延長。而在疫苗短缺下，建議可先施打13價肺炎鏈球菌疫苗來加強保護力，根據一項發表在《傳染病學報》研究指出，若有施打13價肺炎鏈球菌疫苗，可降低新冠肺炎診斷率、住院率、死亡率約3成！

徐盛邦呼籲，面對疫情升溫，糖尿病患者不必恐慌，加強血糖監測，落實防疫生活。若有就醫需求，也可以多加利用視訊診療的服務，保護自己，也保護家人。

(中時 )