下游應用市場需求暢旺，醫療乳膠手套原料供應商申豐(6582)7日公布5月合併營收9.83億元，年增169%，創單月歷史新高；申豐指出，合成乳膠仍供不應求，持續看好今年的營運。

申豐累計今年1至5月合併營收41.14億元，年增152%。

市場指出，新冠肺炎疫情從2020年開始籠罩全球，拋棄式醫用手套用量大增，根據全球醫用手套廠Top Glove集團預期，世界各國雖陸續推出疫苗接種計畫，但，隨著保健意識提高，疫情過後全球手套需求成長率仍由平常的10%，擴大15%。

因應產能需求，配合客戶訂單增加，申豐已規劃增加NBR乳膠產能，並以7億元買進屏南工業區4.5公頃土地，第一階段計劃NBR乳膠月年產能將增加5千噸，產能預計2023年開出。

延續去年需求成長，今年乳膠訂單能見度仍強，申豐出貨增、獲利能力提升，第一季稅後淨利10.44億元，每股盈餘9.83元，創下單季新高。

國內新冠肺炎爆發至今，疫情尚未平息，為貢獻一己之力；申豐7日宣布，有鑑於台灣防疫物資吃緊，第一線防疫人員有重複使用拋棄式醫用手套之虞，捐贈200萬支醫療檢驗乳膠手套供政府機關及一線醫療人員使用；另外，為了全台醫院添加快篩量能，也捐贈了10台快篩分析儀及2400劑快篩試劑給全台各區醫院，加速篩檢執行效率。

(工商 )