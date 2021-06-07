智聯招聘7日發佈《2021外貿人才形勢研究報告》顯示，大陸外貿進出口市場的向好帶動相關人才需求上漲，今年第1季外貿進出口行業人才招聘職位數年增11.2％。而跨境電商運營招聘需求規模較去年同期猛增190.9％，人才需求結構變化與產業反覆運算形成呼應。

根據中新網報導，在外貿進出口職缺方面，外貿銷售人才招聘需求占外貿核心職缺的53.9％，跨境電商營運佔14.3％、採購／供應鏈管理佔13.4％排在其後。雖然傳統外貿職缺仍在挑大樑，但產業風向的變化正向就業市場滲透。

依照該報告顯示，跨境電商營運職缺需求主要來自廣東省，占全大陸51.6％，僅深圳、廣州兩城合計占比就達48.8％。究其原因，背靠珠三角強大的供應鏈體系作為後盾，廣深外貿產業根基深厚，而鼓勵創業、財政補貼等各項開放政策持續釋放紅利。與去年同期相比，深圳與廣州分別以224.3％、158.2％的增速向跨境電商營運人才拋出橄欖枝。

(旺報 )