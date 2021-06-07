台股今(7日)開高震盪走低，受疫情延燒，苗栗電子廠確診人數暴增，投資人擔憂半導體供應鏈受衝擊，盤中一度重挫371點，加權指數終場收在17083.91點，下跌63.50點，成交值4892億元，高端疫苗今起分盤交易，股價跌停鎖死，收在207.5元，慘吞第6根跌停。

疫情居高不下，行政院宣布將三級警戒延長2周至6月28日，台股今日開盤以17176.09點、上漲28.68點開出，不到半個小時，指數由紅翻黑，恐慌性賣壓突湧現，指數一路向下急殺，盤中觸及16775.85點，大跌371點，稍後在買盤進場下，跌勢大幅收斂。

台積電開盤小跌1元，大盤急跌時一度殺至583元，下跌12元，之後往平盤靠攏，聯發科受供應商京元電爆群聚感染移工停止作業影響，股價一度下跌29元至948元，聯電與鴻海股價則開高走低。面板股今日表現相對平穩，友達開高走高，最高來到26元，群創盤中一度翻黑，但很快就回到平盤以上，彩晶開高，不過尾盤則是翻黑。

傳產股今日以造紙類股走勢最為強勁，永豐餘、華紙都亮燈漲停，鋼鐵族群股價綠油油一片，威致、海光股價被打到跌停板，就連航運股也跌多漲少，之前強勢的貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中都一度跌停，股價來到105元、104元、140元，但停板稍後均打開，跌幅收斂。

高端今起分盤交易，但炒股疑雲仍有待釐清，以及民眾信心不足，賣壓仍重，股價跌停鎖死，收在207.5元，慘吞第6根跌停，收盤前仍有逾8千張賣單高掛。

(中時新聞網)