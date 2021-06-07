啦啦隊出身的梓梓（董梓甯）擁有甜美的外型與火辣身材，在個人IG擁有63萬粉絲追蹤，經常在社群網站分享日常生活，日前(5日）在個人IG與粉絲朋友分享愛貓走失消息，希望粉絲朋友能幫忙留意是否看到流浪中愛貓「豹豹」，梓梓甚至在住家附近尋找愛貓的過程中，竟然不小心累到口罩下都沾滿了鼻血。

日前(5日) 梓梓（董梓甯） 在個人IG分享一系列的限時動態分享，愛貓「豹豹」早上從自家5樓住宅跳出去走失，心裡相當著急，期盼外界粉絲朋友能幫忙尋找，並在個人臉書張貼尋貓啟示海報，提供懸賞金5000元，期盼外界民眾能幫忙留意尋找，她表示：「知道大家有沒有養寵物，我真的很需要牠回家，我真的快崩潰了！」看得出梓梓相當地難過與不捨。

梓梓在個人IG分享愛貓走失訊息，期盼粉絲朋友能夠協助。（圖/梓梓IG)

梓梓（董梓甯）表示：「各大社團都發了，晶片也掛失了，傳單也貼好了，希望能盡快有好消息出現。」在尋找愛貓當天，小心口罩拿下來，口罩上有一些血跡。下拿愛貓的走失讓她相當難過，許多粉絲也在底下留言表示：「我來幫忙分享到我社團」、「梓梓，希望他能趕快回到你的身邊喔！分享了哦！」、「常不會跑遠，帶著罐頭去樓下敲一下。如果有找到，記得要做好防護」、「希望看見豹豹的人要通知梓梓。」

梓梓相當地難過與不捨。(圖/梓梓IG)

昨（6日）走失的愛貓終於回到主人身邊，梓梓相當開心。（圖/梓梓臉書）

昨（6日）梓梓在個人社群網站傳出好消息與紛絲分享：「各位哥哥姊姊們，謝謝大家的幫忙！豹豹找到了，立刻帶牠去看醫生檢查，檢查過後發現左手骨頭裂傷，先包紮處理以及不能夠激烈運動必須關籠一陣子觀察情況。」謝謝幫忙找尋的朋友，尋找到愛貓的好消息，讓許多粉絲回應：「恭喜已找回，可以回家休息了 !」、「太好了！要趕緊做好窗戶的防護措施才好。」

(中時新聞網)