41歲「亞洲舞王」羅志祥曾和大陸網紅周揚青交往9年，因被女方於去年4月抖出私生活複雜導致分手，連帶重創演藝事業。為求復出，羅志祥積極經營社群平台和YouTube頻道，近日在IG開放網友提問，被問到有關感情的問題，幾乎有問必答。

羅志祥昨（6日）透過IG限時動態，開放網友問問題，他一邊上廁所一邊用橘子濾鏡回應，即便面對敏感的情感題都不閃躲，有網友苦惱求助：「和前女友分手3個月好想她怎麼辦」他直回：「想她就密她，不回就算了，I miss you baby～」接著他看到更涉及隱私的問題「你單身嗎？」反應先是大笑好幾聲，再幽默自嘲：「對啊哈哈哈哈哈，沒看新聞齁哈哈哈。」用輕鬆的方式，粉碎網路屢傳復合周揚青的八卦。

曾一起主持節目《娛樂百分百》的陳零九日前確診新冠肺炎，有網友好奇羅志祥有沒有關心對方，他表示：「有啊我有密他，然後他現在正在隔離中，一切都OK的。」而陳零九今（7日）上午也在IG秀出目前的測量數據，血氧飽和度96，心率81，配上OK的手勢圖案，為自己加油打氣，希望能早日恢復健康。

至於遲遲未更新YouTube頻道的原因，羅志祥無奈的說現在疫情嚴重，沒辦法出門拍影片，「因為我們出去一次都要超過5個人以上很麻煩，不行，不能群聚。」但他接著透露這禮拜會上新片，因為找到解決辦法了。被問到疫情結束後最想做什麼事？羅志祥感嘆的說：「找媽媽，想跟媽媽打兵乓球。」

(中時新聞網)