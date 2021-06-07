美國總統拜登本週將出訪歐洲。在經歷川普加諸的創傷後，歐洲雖歡迎拜登重新擁抱盟友，但對美國民粹化仍餘悸猶存，從應對俄中、貿易爭端乃至疫苗外交，美歐間難題仍多。

拜登今天投書「華盛頓郵報」指出，他9日將啟程前往歐洲，進行上任後首度出訪，將密集會晤許多美國最親密的民主夥伴。值此全球陷於不確定之際，此行攸關美國重新實現對盟邦的承諾，展現民主能力可同時應對挑戰與新時代的威脅。

「紐約時報」指出，歐洲領袖4年前吃足時任美國總統川普給的苦頭，川普當時大讚英國脫歐、以「過時」為由嫌棄北大西洋公約組織（NATO），稱北約只會白吃午餐，還一度不想為北約基石的共同防衛原則背書。

這回歐洲準備迎接的拜登，雖是位重新把歐洲視為夥伴、北約為西方安全核心的美國總統，但因對川普加諸的傷害仍心有餘悸，部分專家認為傷痕還不會那麼快癒合。

卡內基國際和平基金會歐洲分會主任巴爾福（Rosa Balfour）說：「別低估川普時代對歐洲的震撼，仍有他恐捲土重來後歐盟又被打入冷宮的心理陰影，所以歐盟會對美國的要求更加審慎。」

擺在美歐間待談的嚴肅議題，從撤軍阿富汗、軍費開支分擔、應對俄中、貿易爭端與關稅，再到氣候變遷乃至COVID-19疫苗外交等包羅萬象。歐洲雖然感謝拜登誓言忠於盟邦，但才剛親歷美國75年來的外交政策，是如何在一夕間因某位總統而化為烏有的恐怖經驗。

德國馬歇爾基金會（GMF）副主席克萊納布洛霍夫（Thomas Kleine-Brockhoff）表示，他們擔心美國說變就變的惡夢會重演，拜登不過是美國出現更民粹、更民族主義總統前的「間奏曲」。

紐時指出，歐洲也清楚拜登的政策並非無償，會「謹慎地標有價格」，例如歐洲就不確定拜登承諾的所謂「中產階級外交政策」，與川普的「美國優先」有哪些不同。

歐洲也很清楚，隨著德國9月將要大選並選出接替梅克爾的新總理、法國明年5月總統大選以及美國明年的期中選舉，在在都可能限制拜登的操作空間。

紐時認為拜登此行應不僅具象徵意涵，因為這趟歐洲行他要先出席在英國舉行的七大工業國集團（G7）峰會，14日拜會北約，然後與歐盟舉行簡短峰會，如此安排讓他可以在16日於日內瓦與俄羅斯總統蒲亭進行首次「拜蒲峰會」前，先安撫好盟邦。

歐洲外交關係協會（ECFR）柏林辦公室主任普列琳（Jana Puglierin）說：「帶著希望、樂觀的角度看，拜登正推展新關係，在歐盟與北約展現信念、闡述正確的話語，展開修補今後十年歐美同盟的關鍵戰略進程。」

「但拜登也想花最小代價拿到最大利益，彼此須拿出實際成果，這（拜登對歐洲）不會是無私的愛，而是朋友間互蒙其利。」

(中央社)