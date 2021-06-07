路透社引述日媒報導，一名50多歲日本奧會官員今（7）日上午落軌身亡。

報導引述日本電視公司指出，這名官員名叫森谷靖（Yasushi Moriya），享年52歲，他是日本奧會（Japanese Olympic Committee）的資深官員。

根據東京警事廳消息，當地時間今日上午7時30分左右，森谷靖在東京品川區都營地鐵淺草線的一個車站月台上跳軌，遭迎面而來的地鐵撞上，他隨後被送往醫院急救，2小時後仍不治身亡。

警方認為這起事件為自殺，目前仍在進行調查。

東京奧運即將於7月23日至8月8日登場，不過由於日本新冠疫情嚴重，全球疫情也尚未平息，日本國內反東奧的聲浪相當大，超過8成民眾不希望舉辦東奧，日本第2大報《朝日新聞》5月底更開出主流媒體第一槍，社論直接呼籲取消東奧，更痛罵國際奧委會「自以為是」，不過東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子2日重申，東奧不會停辦或再度延期，指出如果疫情爆發，可能隨時改成無觀眾的比賽。

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