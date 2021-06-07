光製作費就高達4800萬的全台首創大型嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》，希望藉由節目創造「台饒勢力」，並打造「全嘻哈明星」，選秀冠軍除了可獲得100萬元獎金，也期望本節目能發揮影響力，用饒舌連接起舊時代和新時代的橋樑，讓台灣蟄伏的嘻哈勢力正式浮上舞台。由歌手J.Sheon首度擔綱主持，導師們為了節目首次合作，由剃刀蔣擔任製作人，大支、熊仔、Leo王共同演唱主題曲〈憑什麼〉，率先表現節目的台饒嘻哈態度，展現「大嘻哈精神」。

4位導師各有特色，其中以Leo王和熊仔講話最為嚴格直接，若選手表現不佳，堪稱是「大砲型」導師的Leo王會在選手表演過程中直搖頭，並給選手嚴厲評語：「如果你的主審是我，沒有懸念，這不行。」對另一位歌唱技巧未能發揮的選手一樣直言不諱：「唱歌真的不行，要嘛練好一點，要嘛不要唱。」而同樣是嚴格出名的導師熊仔對選手說出這樣的評論：「我們的節目是《大嘻哈時代》，不是隨便的創作類型都可以來晉級。」此外，首集錄影有個小插曲，當熊仔評論選手：「要炫技的時候就是要帥，沒有炫好的時候，反而變成致命傷害。」平常話不多的Leo王此時突然插了一句：「或是變成烙賽！」除展現嘻哈機智的押韻功力外，也讓節目現場笑開懷，瞬間緩和緊張氣氛。

節目共吸引全台近1500位好手報名，最終挑出66位選手參加晉級賽，每位參賽者背後都有著自己的故事，當中有曾多次入監服刑的更生人、僅15歲就被導師讚有冠軍相的天才型國中生、夢想成為嘻哈歌手的警察、家境困難從小只能偷早餐吃的選手、點閱率超高網紅美麗本人、當紅YouTuber，還有台、政、成、交大等高材生，最驚訝是歌手蛋頭也現身其中。用母語客家話唱饒舌的參賽者Yappy，被饒舌界校長大支點名很期待他將母語饒舌發揚光大。另一位選手BR在現場freestyle，精彩饒舌讓導師們起身為他鼓掌叫好；知名編曲家涂惠源愛女夏沐也是參賽者之一，在家錄音時父親就用高標準對待她，夏沐希望可以用自己的方式讓大家知道她是饒舌歌手，而不再說是「某某某的誰」，她在晉級賽表現優異，獲熊仔稱讚頗有「巨星風範」。

節目自12日起，每週六晚間10點於MTV、台視及myVideo同步播出；三立都會台、Line TV、Vidol與大嘻哈時代YouTube頻道也能看到精彩播出。

(中時 )