台股上周持續反彈，發行量加權股價指數一周漲幅1.64％，買超主要集中在航運及金融股，賣超仍以面板股為主。根據台灣證券交易所統計，外資上周在集中市場總計賣超為27.91億元。累計今年初至6月4日止，外資累計賣超為3,617.18億元。

外資總持有股票市值為23兆524.77億元新台幣，占全體上市股票市值的43.97％，較5月28日的22兆8,037.28億元新台幣，增加2,487.49億元。

個股買賣超方面，延續近幾周模式，電子股站在賣方，買超則以航運及金融股為主，長榮航(2618)買超54,221張，居上周買超第一大個股，新光金(2888)、中信金(2891)分居買超第二、三名，張數分別為46,365張及30,825張。

賣超前兩大由面板股包辦，友達(2409)、群創(3481)分別賣超124,253張及91,808張，中鋼(2002)賣超65,859張排第三。

(時報資訊)