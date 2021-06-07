台股上周持續反彈，發行量加權股價指數一周漲幅1.64％，買超主要集中在航運及金融股，賣超仍以面板股為主。根據台灣證券交易所統計，外資上周在集中市場總計賣超為27.91億元。累計今年初至6月4日止，外資累計賣超為3,617.18億元。
外資總持有股票市值為23兆524.77億元新台幣，占全體上市股票市值的43.97％，較5月28日的22兆8,037.28億元新台幣，增加2,487.49億元。
個股買賣超方面，延續近幾周模式，電子股站在賣方，買超則以航運及金融股為主，長榮航(2618)買超54,221張，居上周買超第一大個股，新光金(2888)、中信金(2891)分居買超第二、三名，張數分別為46,365張及30,825張。
賣超前兩大由面板股包辦，友達(2409)、群創(3481)分別賣超124,253張及91,808張，中鋼(2002)賣超65,859張排第三。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。