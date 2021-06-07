京元電員工染疫風暴未趨緩，確診人數持續攀高，然而今（7日）京元電股價雖在早盤重挫逾2%，但隨即由黑翻紅，終場收在42.5元，漲幅近2%，股價不跌反漲引起網友們熱議，有內行網友認為，京元電大戶比重高，因此股性相當抗跌，只要獲利維持住很難崩盤。

京元電風暴擴散，截至6日，包括本國籍員工與移工在內，京元電確診人數達195人，鄰近封測大廠超豐與網通大廠智邦都受到波及，超豐昨（6日）單日快篩陽性增加36人，比5日的17人還要多，智邦則是昨傳出有10人確診，疫情尚未出現緩解趨勢。

由於京元電約2100名移工全數停班14天，京元電採取因應措施，包括緊急調度本國員工因應，雖有降載狀況，但整體生產線仍持續運作，詳細業績影響與降載幅度仍待進一步統計才會明朗。

京元電營運受到影響，後市也因疫情爆發出現隱憂，但股價不跌反漲，引起PTT網友們熱烈討論，「越爛越噴，真的很誇張」、「慣老闆概念股怎麼會跌呢」、「有賺到錢才是真的，人品不管用」、「沒出事的反而跌，真的越爛越噴」、「去年國外也沒跌啊，示範過了」。

此外，有內行網友指出，京元電相當抗跌，去年3月股災時也沒有出現劇烈變動，除非有大戶出脫持股，不然很難崩盤，「封測訂單這麼滿，一直都很賺，不怕」、「看大戶有沒有賣吧，京元很抗跌」「大戶還在怎麼會跌」、「之前投信買很多，只要沒跑很難跌」、「股價只看獲利，又不看社會責任和形象」。

儘管如此，有人擔心若染疫風暴持續延燒，對半導體產業鏈而言仍是風險，「擋不下來的話，一定還會有影響啦」、「影響擴大一定會殺吧」、「慣老闆耶，cost down超強，主力最愛」、「一旦染疫很難清乾淨，長線看空」、「公司人品不佳，看空」。

京元電今以40.80元開出，早盤一度重挫逾2%，但買方隨即進場接手，京元電由黑翻紅並持續走高，終場收在42.5元上漲0.80元（或1.92%），另外超豐與智邦同樣收紅，超豐上漲0.1元（或0.14%）收在70.9元，智邦漲2.50元（或0.86%）收在293.5元。

(中時新聞網)