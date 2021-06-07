屏東一名男子約未滿14歲女網友發生關係，又找友人到摩鐵同歡，1天之內竟大戰4回合，事後遭女網友父親提告。高雄高分院依妨害性自主罪，分別判男子、男子友人有期徒刑4年和6月，可上訴。

判決書指出，男子在交友軟體上釣到一名住在台東縣、未滿14歲的女網友，2019年4月男子駕車前往女網友住處、載回屏東縣滿州家裡發生第一次性關係。

當天晚上，男子要載女網友回家，但抵達台東時女網友突然又說不願意回家，2人於是開車折返。途經屏東時，男子順道接了男性友人上車，3人隔日凌晨入住汽車旅館休息。

入住後，男子友人見女網友姿色頗佳，要其口交，男子稍晚也要女網友再度和他發生關係。事後3人退房，男子先開車送友人回家後慾火難耐，2人又回到汽車旅館發生關係。

女網友一夜未歸，父親發現有異立刻報警提告。一審男子對犯行坦承不諱，男子友人則堅決否認犯案，還強調根本不知道女網友未滿14歲，當時認為她應該有16歲以上，但發生關係時沒有先問她、確認年齡。

法官發現，女網友的外貌確實成熟，偵訊時也曾說「很多人說她看起來像16、17歲，長得比較成熟」。法官認為兩男嚴重影響女網友的身心正常發展，事後也因賠償談不攏、無法解，判男子4年、男子友人6月。二審認為原審判決認事用法，並無不當，駁回上訴，全案仍可上訴。

(中時 )