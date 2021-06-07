項婕如貼臉為李玉璽畫臉譜。（東森提供）

王識賢劇中與兒子感情不睦。（東森提供）

黃新皓練噴火險被煤油味嗆暈。（東森提供）

盧以恩跳舞磨破膝蓋。（東森提供）

由王識賢、李李仁、李玉璽、項婕如等人主演、東森與映畫聯合製作，改編自漫畫作家左萱的同名作品《神之鄉》，將於7月10日起在公視首播，隔日於東森戲劇台、LINE TV播出。為還原劇中呈現大溪社頭文化，主要演員分別在開拍前各自進行訓練，除了打陀螺、扛神將，還要跳陣頭，不僅耗體力，更有可能會受傷，要學的東西很多，但讓他們很有成就感。

李玉璽首次體驗臉譜彩繪，由專業畫師先打底，為避免妝裂或顏料脫落，得避免抓癢與說話。起初他以為是坐著畫，不過男畫師卻跟他說躺著比較好畫，他便聽從老師的指示，但因為兩人的距離太近，很像跟蜘蛛人接吻的感覺，讓他忍不住笑場。正式拍攝時，一開始他閉著眼睛，讓項婕如為他畫臉，導演CUE他睜開眼睛時，兩人的臉距離不到5公分，讓李玉璽嚇到瞬間後退彈出鏡外，直問項婕如是不是故意偷加戲。

王識賢飾演李玉璽的父親夏天龍，戲裡他是個不苟言笑、跟兒子有著多年隔閡的角色，兩人承襲打陀螺技藝，為了配合鏡位、打得精準，只要有空就會一起找地方練習，也勤上健身房訓練增加肌耐力，李玉璽笑說，透過這段時間相處，兩人連默契都不用培養，就能拍出自然感。

而李李仁帶領的「虎膽堂」勇於創新，不僅讓盧以恩Cosplay，還要黃新皓「玩火」；盧以恩戲裡穿著清涼大跳「抽籤舞」，但這支舞有一個跪地動作，讓她外露的膝蓋在柏油路上反覆摩擦，都磨到破皮了，只能利用導演喊卡時趕快去擦藥，忍著痛再繼續拍攝。

因帥氣外型被封為「台灣最帥乩童」的黃新皓則是要學噴火，他表示一開始對火有點抗拒，很怕燒到自己，但後來最受不了的竟是煤油，因為含在嘴巴裡味道太恐怖，好在正式拍攝時一次就成功，讓他不用再狂喝可樂漱口。

(中時 )