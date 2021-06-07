竹竹苗防疫作戰聯盟加強防疫力道！縣府在新竹體立體育館戶外迴廊，建置完成首座大型疫苗接種站，縣長楊文科7日視察時指目前徵募近80位熱血醫護排班支援疫苗接種，待疫苗到貨後可立即依序為民眾免費施打疫苗，預估體育館接種站一天可接種1000劑，全縣各接種站的目標接種量是日拚1萬劑。

楊文科強調，疫情嚴峻民眾施打的意願愈來愈高，雖然中央疫苗還沒到位，但一定要事先部署、加快接種的效率，一旦疫苗大量到貨後就可即刻啟動大型接種站接種作業。

衛生局長殷東成表示，體育場的戶外大型接種站場地通風又寬敞，動線接近200公尺，在工務處協助相關照明及電力設備、環保廁所、指引看板、保持社交距離的地貼、分隔紅龍等都已準備就緒。

新竹縣醫師公會理長古有韾、麥建方、羅世績醫師表示，新竹縣體育場接種站場地布置和施打流程，在醫師公會協助下已建置妥當，毗鄰的體育場有500個汽車位，民眾也可方便的停車，可是目前竹竹苗最大的疫苗接種站。

殷東成表示，目前新竹縣疫苗接種的合約醫療院所有8家醫院，預計未來每天接種4000劑疫疫苗，13家衛生所每天接種1300人次，8家診所每天接種400人次、社區接種站10站每天800劑，體育館大型接種站為1000劑。

另外，竹東鎮、湖口鄉也正規畫高規格防疫的大型接種站，並接洽竹北地區更多診所加入施打新冠疫苗的行列。

(中時 )