憂端午連假返鄉人潮形成防疫破口，台南市長黃偉哲針對台南旅外子弟祭出退票獎金200元，返鄉者經市民或里鄰長通報篩檢確診，最高獎金1萬元，呼籲大家「退票聯防保家鄉」；該規定一公布，就有網友直接發文檢舉民進黨台南立委王定宇，表示他經常南來北跑，很有可能成為防疫破口。

有網友在PTT論壇上發文指出，他要檢舉一位疑似北部南返者，表示這個人的臉書貼文顯示，他在6月3日到5日疑似頻繁南北奔波，絕對違反了黃偉哲所提出的「守護台南行動」，更在文末貼出多張立委王定宇的臉書照片，直指這個違反規定的人就是王定宇。

該網友的貼文引發宅神朱學恒的關注，他表示非常感謝這位網友的道德勇氣，呼籲網友們手牽手一起防疫，阻止「那些人」在端午的時候回台南，同島一心，不要再增加醫護人員負擔了。

不過對於網友的說法，黃偉哲於今日的疫情記者會中表示，該政策並非強制性，而因為工作南北奔波者也不再此限，呼籲民眾加強防疫，注意自己的健康，彼此互相關懷，確保各個社區的安全。

(中時新聞網)