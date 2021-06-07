一艘高雄籍作業漁船，今(7日)上午前往興達港外海作業時，突然起火燃燒，整艘船頓時陷入火海，濃黑直竄高空，遠在數十公里外都清晰可見，船上3名船員滅火不及立刻跳海逃生並向海巡署求救，海巡署派出兩艘警艇趕往救援，並用高壓水柱進行滅火，迅速將火勢撲滅，但整艘船只剩船體，3名船員被附近的友船順利救起，幸無人員傷亡。

高雄興達港外海漁船大火，3船員跳海逃生獲救。(海巡署提供)

高雄興達港外海漁船大火，船員跳海逃生獲救。(海巡署提供)

海巡署表示，今(7)日上午8時，艦隊分署第四海巡隊接獲第六巡防區指揮部通報，在興達港外3浬處海域一艘「聖○興16號」(CT2-5XX4)漁船起火燃燒，請求派遣巡防艇前往協助。

台南海巡隊接獲通報後立即派遣3592艇及10051艇前往救援，於8時22分抵達通報海域發現該船起火燃燒中，船上3名人員已被附近「永○漁2號」(CT2-5XX7)漁船平安救起，雙艇立即以消防高壓水柱進行滅火，火勢在海巡人員搶救下於9時21分獲得控制，為避免火勢復燃，現場由3592艇戒護「聖」船。船長及船上人員對於海巡人員救援過程及辛勞表示十分感謝。

台南海巡隊呼籲海上航行船舶，航行前要檢查相關設備，平時應注重船隻維保，隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

(中時新聞網)