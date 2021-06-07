台灣新冠肺炎疫情嚴峻，全台三級警戒持續，並希望民眾減少不必要的外出，且端午連假將至，指揮中心跟各地政府都繃緊神經，全力呼籲眾人不要返鄉，以免因移動而讓疫情擴散，藝人Junior(韓宜邦)今凌晨po文，表示有些話考慮了很久，決定還是要說出來，透露身邊仍有不少朋友會外出運動，雖然他能理解這個想法，但其實很憂心，也揭開一項關鍵作為，表示如果能做到：「疫情降溫的速度絕對會快很多的」。

Junior在臉書透露，自疫情爆發以來，他還是有不少愛運動的朋友，會戴著口罩去人少、相對安全的地方跑步，他覺得能理解但還是很不安，「仔細想想，為什麼希望我們沒事別出門？其實是種自我隔離」，覺得應該思考的方向，不是不出門、不接觸人就不會被感染，而是「把自己當個染疫者」。

他認為自我隔離，是為了保護他人，把身上可能的病毒守在家裡，「你也許會說，我都趁沒人的時候或找沒人的地方去跑步啊～換個方向思考，如果一個染疫的人這樣跟你說，你接受嗎？」，Junior自認是高風險群之一，所以疫情一爆發，就通知經紀人非必要不用來帶他去通告，他涉足的危險是無可避免的，但至少希望能保護家人、朋友，直言想著1、2個人不算群聚的當下，「你應該思考的是如果自己是染疫者，你著實的害了你的朋友」。

Junior表示，自己不是要譴責那些愛運動的朋友，「我瞭解不能做自己喜歡的事情的痛苦，」也表示口罩戴好，當然還是能做那些想做的事情，但他想說的是，「不要把自己當作未染疫者，反過來把自己當成染疫者吧，疫情降溫的速度絕對會快很多的」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)